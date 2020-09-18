Житель Мурома заплатит 200 тысяч рублей за хранение и сбыт контрафактного алкоголя

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Муромский городской суд вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере".

В декабре прошлого года из гаража в городе Муроме изъяли коробки с немаркированной алкогольной продукцией с различными наименованиями. Общая стоимость изъятого превысила 850 тысяч рублей.

Как сообщает областное УМВД, находившиеся в гараже более 4400 бутылок, которые должны иметь обязательную маркировку акцизными марками, либо федеральными специальными марками, мужчина приобрел у незнакомого человека в соседнем регионе и планировал продавать его на территории Муромского района по заниженной цене. При этом специального разрешения на оборот алкогольной продукции у него не было. Свою вину в содеянном он полностью признал.

Суд вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Фальсифицированная продукция будет уничтожена.