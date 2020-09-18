За прошлую неделю во Владимирской области клещи покусали 64 человека

За прошедшую неделю наблюдения – с 10 по 17 сентября число обращений по поводу присасывания клещей за медицинской помощью во Владимирской области составило 64 человека, в том числе 14 детей.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Александровском, в Муромском и в Гусь-Хрустальном районах.

- Лабораторно исследовано 24 клеща, снятого с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.