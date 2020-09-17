Ивановский зять украл у владимирца почти два миллиона рублей

Житель Иваново 30 декабря прошлого года вытащил у родственника ключи, на своей машине приехал во Владимир и пробравшись в квартиру похитил рубли и доллары – в общей сложности более 1 800 000 рублей. Когда его вину доказали, раскаялся и публично извинился. Суд с учетом всех обстоятельств приговорил мужчину, ранее судимого, к двум годам лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии общего режима. Часть денег у него нашли и вернули законному владельцу, а оставшуюся сумму – более 250 тысяч – ему предстоит вернуть. Пока он этого не сделает, его автомобиль будет под арестом. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, но он остался без изменений.