Владимирские спасатели убрались в парке "Дружба"

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

С 5 по 26 сентября Общероссийским экологическим общественным движением «Зелёная Россия» на территории страны проводится Всероссийский экологический субботник.

Главное управление МЧС России по Владимирской области также присоединилось к акции. Масштабный субботник состоялся в парке «Дружба» города Владимира.

В субботнике приняли участие сотрудники Главного управления, 1 пожарно-спасательного отряда, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, а также кинологический службы. Всего порядка 40 человек.

За всё время работы было собрано несколько мешков с мусором на территории парка «Дружба».

Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает всех жителей города и области соблюдать чистоту во время отдыха на природе и также приглашает присоединиться к многочисленным проводимым экологическим субботникам.