В Юрьев-Польском пьяный водитель сунул деньги в карман полицейскому

Сорокадвухлетнего местного жителя остановили полицейские, когда он ехал на своем «Вольво» по Юрьев-Польскому. Несмотря на то, что у водителя явно были признаки опьянения, проходить освидетельствование он отказался. Поскольку мужчина уже попадался пьяным за рулем и ему грозила уголовная ответственность, он решило подкупить сотрудника ДПС. И положил в карман брюк инспектору 62 тысячи рублей за не составление в отношении него материала по данному факту и удаление видеозаписи с регистратора служебного автомобиля, фиксирующего происходящие события. Однако полицейский взятку не принял и сообщил об этом. Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по двум статьям: управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, и покушение на дачу взятки. Его отпустили под подписку о невыезде.