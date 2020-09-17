Застройщика, построившего в Коммунаре дом с «лишними» этажами, могут привлечь к уголовной ответственности

Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения жилищного законодательства при строительстве многоэтажного жилого дома № 19 на улице Центральной поселка Коммунар города Владимира. Напомним ,из-за нарушения высоты зданий, допустимой в охранной зоне, и двух лишних этажей, дольщики два года не могут заселиться в свои квартиры и дом до сих пор не введен в эксплуатацию. Как показала проверка, руководство ООО «Система» построило дом с нарушением проектной документации и увеличением этажности. Неправомерными действиями руководства строительной фирмы 94 жителям, заключившим с ООО «Система» договоры, причинен ущерб на сумму свыше 332,7 миллионов рублей. Сейчас по факту нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома в микрорайоне Коммунар города Владимира проводится доследственная проверка. В ее рамках будут опрошены участники долевого строительства, истребована строительная и иная необходимая документация, дана юридическая оценка действиям застройщика. По результатам проверки в кратчайшие сроки будет принято процессуальное решение.