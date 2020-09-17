В Областной клинической больнице открывается хирургический корпус для оказания плановой медицинской помощи

18 сентября в хирургическом корпусе Областной клинической больницы будет закрыт инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 21 сентября хирургический корпус возобновляет свою работу для оказания плановой медицинской помощи.

Как сообщил главный врач Областной клинической больницы Владимир Безруков, в хирургическом корпусе была проведена тотальная дезинфекция. Здесь всё готово для проведения плановых операций. С понедельника открываются все отделения хирургической службы. Наиболее востребованные из них – травматолого-ортопедическое отделение, отделение челюстно-лицевой хирургии, колопроктологии, сосудистой хирургии, гинекологии и ряда других направлений. При этом, как и прежде, будет строго соблюдаться противоэпидемический режим с целью недопущения распространения Covid-19.

– Открытие хирургического корпуса – долгожданное событие для пациентов Владимирской области. Мы приняли выверенное решение, исходя из эпидемиологической ситуации. Ведущее медицинское учреждение региона сможет в полном объеме оказывать пациентам специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, – подчеркнула и.о. директора Департамента здравоохранения Юлия Арсенина.

В Областной клинической больнице уже организована многоканальная «горячая линия» по номерам 8 (800) 250-36-03; (4922) 32-91-40; 32-95-24; 32-96-23.

В зависимости от ситуации пациента направят на консультативный прием для уточнения состояния или на предоперационный осмотр.