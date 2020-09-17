Муромским работникам задолжали около 300 тысяч рублей

Муромская городская прокуратура провела проверку по факту невыплаты заработной платы работникам в ООО «Дорожник-1».

Установлено, 23 работникам организации не выплачена часть заработной платы, включая проценты за её задержку, на общую сумму около 300 тысяч рублей.

В этой связи городской прокуратурой в отношении бухгалтера по расчету возбуждены производства об административных правонарушениях по статье "невыплата заработной платы" и "непредоставление сведений о задолженности по заработной плате в органы статистики". Виновный заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого зарплата выплачена в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.