120 жительниц Владимирской области, воспитывающие маленьких детей, направлены на обучение

Речь идёт о женщинах, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, и незанятых женщинах, воспитывающих детей дошкольного возраста. Практически все из направленных на повышение своих профессиональных компетенций в сфере педагогики, медицины, логопедии, психологии, цифровых технологий, управления персоналом, бухгалтерского учета, налогообложения.

Кроме того, женщины приобретают востребованные профессии – повар, швея, медицинская сестра, птицевод, визажист.

Обучаются женщины очно, заочно и дистанционно в образовательных учреждениях не только Владимирской области, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других крупных городов.

Так, жительница посёлка Муромцево Судогодского района Екатерина Иванова, юрист в декретном отпуске, в течение трёх месяцев проходила профессиональное обучение во ВлГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Сейчас она работает в администрации Муромцевского сельского поселения.