Владимирский театр драмы покажет премьерный спектакль

17 и 18 сентября в 18.00 артисты Владимирского академического театра драмы покажут премьеру спектакля «Искупление». Эта постановка режиссера Владимира Кузнецова подготовлена по мотивам произведений разных авторов:. использованы стихи и проза, отрывки художественных произведений и суровые документы, фрагменты воспоминаний простых ленинградцев, дневники из «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, магические строки Ольги Берггольц, Данте Алигьери, Пушкина, Гоголя, Александра Блока. События в спектакле показаны с необычного ракурса - через призму восприятия православного священника, в прошлом студента исторического факультета, любившего литературу, интересовавшегося документами, всю жизнь мечтавшего работать в архивах. Поскольку из-за случившегося летом пожара само здание театра непригодно для показа постановок, премьеру покажут на сцене областного Дворца культуры и искусства.