Жителя Юрьев-Польского обокрал гость

Житель Юрьев-Польского обратился в полицию, обнаружив, что из его автомобиля пропали автомагнитола, акустические колонки и инструменты. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские отыскали злоумышленника: им оказался девятнадцатилетний житель Кольчугинского района. По версии следствия, он ранее гостил у потерпевшего, знал, что автомобиль не заперт. И собираясь вернуться домой, залез в машину, тем более, что этому ничего не мешала, забрал чужое добро и уехал. Сейчас дело по обвинению его в краже направлено в суд.