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Происшествия

Жителя Юрьев-Польского обокрал гость

Молодой человек утащил вещей на одиннадцать тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Житель Юрьев-Польского обратился в полицию, обнаружив, что из его автомобиля пропали автомагнитола, акустические колонки и инструменты. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские отыскали злоумышленника: им оказался девятнадцатилетний житель Кольчугинского района. По версии следствия, он ранее гостил у потерпевшего, знал, что автомобиль не заперт. И собираясь вернуться домой, залез в машину, тем более, что этому ничего не мешала, забрал чужое добро и уехал. Сейчас дело по обвинению его в краже направлено в суд.

Криминал