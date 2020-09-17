Кольчугинец избил товарища табуреткой

В октябре прошлого года двадцатидевятилетний житель Кольчугино выпил с приятелем, а потом, обидевшись на неосторожное слово, поругался с ним. Ударив знакомого сначала кулаком, он затем схватил табурет и стал избивать им. От ударов табуретка разлетелась на части, а мужчина получил не только кровоподтеки, но и сотрясение мозга, множественные переломы ребер и другие травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Сам нападавший вину не признал, заявив, что пострадавший взял со стола нож и делал выпады в его сторону, поэтому ему пришлось защищаться. Правда, суд ему не поверил: очевидец преступления уверял, что ножа в комнате не было. Нападавшего, ранее не судимого, Кольчугинский городской суд отправил на два года в колонию общего режима, горожанина взяли под стражу в зале суда.