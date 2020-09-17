Гусевчане украли из супермаркета платежный терминал

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в сентябре прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов в городе Гусь-Хрустальный ночью открыта входная дверь. Приехавшие правоохранители обнаружили, что дверь в магазин повреждена, а рядом со зданием лежит поврежденный платежный терминал. Стражи порядка обратили внимание на двух молодых людей, которые, увидев полицейских, попытались убежать, но были задержаны. Как оказалось, два местных жителя девятнадцати и двадцати пяти лет проникли в супермаркет, вынесли платежный терминал на улицу и вскрыли его принесенными с собой инструментами. Чтобы не оставлять следов, злоумышленники надели на руки и на ноги носки. Их задержали как раз тогда, когда они покидали место преступления. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «кража», которой сейчас направлено в суд.