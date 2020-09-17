Во Владимирской области резко усилится ветер

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября во Владимире и по области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 13 - 18 м/с. При этом температура воздуха может погреться до +17, +20 градусов.

Однако уже завтра похолодает. Столбик термометра не поднимется выше +12 градусов, будет идти дождь.

В связи с усилением ветра повышаются риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроснабжения, обрушением слабоукрепленных рекламных щитов и других конструкций, падением деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922) 53-11-48.