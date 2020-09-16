Хулиган из Юрьев-Польского повредил чужой автомобиль

В полицию обратился двадцатичетырехлетний житель Юрьев-Польского, рассказавший, что у одного из магазинов к его автомобилю подошел пьяный молодой человек и попытался спровоцировать конфликт. Потерпевший проигнорировал прохожего и сел в автомобиль. Злоумышленник нанес несколько ударов по машине, разбив стекло и повредив крыло авто. Сумма причиненного ущерба превысила 11 000 рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области злоумышленника, двадцатишестилетнего жителя Юрьев-Польского района, задержали полицейские, вину он признал. В отношении него возбуждено уголовное дело.