Ковровские присяжные оправдали мужчину, забившего до смерти знакомого

По версии следствия, в середине апреля прошлого года два приятеля пьяные сидели в квартире в одном из домов по улице Урицкого города оружейников. Хозяин стал обвинять гостя, что тот испачкал ему диван, а потом ножкой от табурета и ногами избил жертву, нанеся не менее пяти ударов ему по голове и не менее 25 – по остальным частям тела. От травм избитый мужчина умер на месте. Ковровчанина обвинили в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемый захотел, чтобы дело рассматривали с участием присяжных заседателей. Вердиктом коллегии присяжных заседателей признано недоказанным совершение ковровчанином вышеуказанных действий, на основании этого Ковровский городской суд оправдал его. Приговор обжаловали, но вышестоящая инстанция признала его законным. Теперь ковровчанин имеет право на реабилитацию, а расследование дела начнется заново.