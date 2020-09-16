Председатель Владимирского областного суда покидает свой пост

Согласно указу президента, подписанным 14 сентября .Александр Малышкин назначен председателем Ивановского областного суда. Ранее это назначение одобрила квалификационная коллегия судей. Напомним, он занимал эту должность с февраля 2009 года, а ранее работал в областном суде в качестве судьи: с 1995 года до марта 2006, когда его назначили судьей Верховного Суда Российской Федерации. Кто теперь возглавит областной суд пока неизвестно. Кандидатуру нового председателя Владимирского областного суда сначала должна одобрить Высшая квалификационная коллегия судей РФ.