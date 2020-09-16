Приговор экс-вице-губернатору Дмитрию Хвостову оставили без изменений

Областной суд рассмотрел апелляцию бывшего заместителя губернатора Светланы Орловой по строительству Дмитрия Хвостова, осужденного за взятки на 12 лет.

Как сообщает пресс-служба ведомства, судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не нашла оснований для отмены приговора Ленинского районного суда г. Владимира.

Напомним, что экс-чиновник признан виновным в получении нескольких крупных взяток. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 40 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года.

С Хвостова взыскано 10 миллионов рублей, а также сохранен ранее наложенный арест на его имущество.