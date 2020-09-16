Хоровые коллективы посоревнуются в Суздале за сертификат на 100 тысяч рублей

18 сентября в 13 часов в Суздале состоится торжественная церемония открытия финала фестиваля народных хоров «Суздальские зори» на площадках Центра культуры и досуга города .

«Суздальские зори» - это фестиваль народных хоров малых городов, поселков, сельских поселений четырех областей ЦФО: Ивановской, Рязанской, Владимирской и Ярославской.

Два этапа фестиваля прошли в заочном режиме. В них приняли участие более 20 коллективов из четырех областей Центрального округа. В результате в финальный тур вышли следующие коллективы: «Народный хор Рязанской области» «Рябинушка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Екимовский сельский Дом культуры» Екимовского сельского поселения Рязанского муниципального района; хоровая группа народного самодеятельного коллектива ансамбля песни и танца «Русские узоры» из пос. Лесные поляны Ярославской области; народный коллектив «Русские узоры» из г. Фурманова Ивановской области и коллектив «Традиция» из пос. Красногвардейский, Суздальского района Владимирской области. Хор "Суздалянка" (г. Суздаля) участвует в финале без конкурсного отбора, как принимающая сторона.

Возглавляет жюри конкурса - профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Алексеевич Бурлаков.

Главный приз фестиваля "Суздальские зори" – сертификат на 100 тысяч рублей для пошива концертных костюмов.

Помимо хорового конкурса на фестивале будут проходить творческие встречи и мастер-классы по повышению уровня исполнительского мастерства и менеджмента культурных проектов, а также досуговая программа для гостей фестиваля.