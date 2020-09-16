В мобильном пункте у «Глобуса» прививку от гриппа сделали 1834 жителя Владимирской области

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Вакцинация у гипермаркета продлится до 18 октября включительно. Мобильный прививочный пункт работает в будние дни с 10 до 17 часов, по субботам и воскресеньям – с 10 до 15 часов.

Иммунизация в мобильном комплексе проводится только для граждан, достигших 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

Бесплатную прививку от гриппа также можно пройти в поликлинике по месту жительства. По данным на 15 сентября, от гриппа привились более 38 тысяч жителей Владимирской области, в том числе более 2 тысяч детей.

В этом году меры вакцинопрофилактики охватят более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения области.

Владимирские эпидемиологи напоминают: иммунизация от гриппа – самый эффективный способ защитить себя и своих близких от этого заболевания. Кроме того, с помощью вакцинации от гриппа можно снизить риск заболеть коронавирусом.

Защитный эффект от иммунизации наступает через две-три недели после прививки и сохраняется в течение года. Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми заболеваниями и хронической патологией в стадии обострения.