Во Владимире с нарушениями продавали 140 саженцев яблони, груши и вишни

Во Владимире сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили ярмарку выездной торговли. Во время рейда специалисты обследовали саженцы плодовых культур из Нижегородской области. Товар осматривали на предмет карантинных объектов характерных для посадочного материала.

Признаков заражения при визуальном осмотре не выявлено. Но во время рейда все же были выявлены нарушения: неизвещение управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции на территорию области; продажа саженцев плодовых культур, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию (яблоня: Штрейфлинг, Конфетное, Торопыжка; груша: Лесная красавица,Лимонка, Медовая; вишня Жуковская), отсутствие документов, подтверждающих сортовую принадлежность и посадочные качества.

В отношении виновного возбудили дела об административных правонарушениях. 140 саженцев сняли с продажи.