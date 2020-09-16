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Владимирцев просят сообщать о гибели птиц возле ЛЭП

Дирекция особо охраняемых природных территорий разрабатывает программу по защите птиц
Виктория СУХОВА
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Для выработки долгосрочных программных мер по защите птиц от гибели на высоковольтных линиях с неизолированными проводами, ГУ «Дирекция ООПТ» приступает к сбору информации о таких случаях гибели птиц в регионе.

Владимирцев просят в этом помочь. При обнаружении на прогулке, в туристическом походе, по пути на работу или в иных обстоятельствах случаев гибели птиц вблизи линий электропередач нужно сделать фотографию и прислать её на электронную почту edoopt@yandex.ru или в группу ВКонтакте.

Необходимо также указать место происшествия (при возможности указать географические координаты), время и дату, когда сделана фотография.