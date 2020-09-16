Во Владимирской области 23 человека выздоровели от коронавируса

Во Владимирской области лабораторно подтверждено 34 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 6806 случаев заболевания.

5717 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 15 сентября – 23 человека.За период наблюдения в области отмечено 199 летальных случаев.

В лабораториях проведено 213 714 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 149 966 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 15 сентября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 531, больных с признаками внебольничной пневмонии – 32. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 47 пациентов с ОРВИ и 441 – с пневмонией.