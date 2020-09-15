В Коврове пройдет Чемпионат и Первенство России по мотоциклетному спорту

С 18 по 20 сентября в Коврове состоится Чемпионат и Первенство России по мотоциклетному спорту.

В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов со всей страны. Владимирскую область на Чемпионате и Первенстве представляют 20 мотогонщиков.

Заключительная гонка, на которой станут известны имена Чемпионов России по мотокроссу в 2020 году, пройдёт на трассе «Южная» спортивной школы #мотодромарена (ул. Еловая, д. 1).

Гости соревнований будут размещаться на крытых трибунах на 3000 посадочных мест с обзором на всю трассу.

Торжественное открытие соревнований состоится 19 сентября в 10:30.