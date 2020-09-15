Владимирке, сломавшей руку в бассейне, заплатили за моральный ущерб

Жительница областного центра при посещении спортклуба в бассейне получила травму в виде перелома лучевой кости, и, естественно, много времени провела на больничном, восстанавливаюсь. И обратилась в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском о возмещении заработка, утраченного вследствие причинения вреда здоровью в размере 242 806,64 рублей, компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей. Но поскольку работодатель выплатил ей заработок в полном объеме, взыскивать его не стали. А вот за моральный ущерб спортклубу пришлось заплатить. С него взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 25 000 рублей. Приговор обжаловали, но он остался без изменений и вступил в законную силу.