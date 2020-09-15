Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 32 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели 32 человека. Такие данные дает региональный Роспотребнадзор на 9 часов утра 15 сентября. Вот как распределились случаи: 6 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Александровском, 2 сл. в Суздальском 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6772 случая заболевания (1188 сл. в г. Владимире, 961 сл. в Гусь-Хрустальном, 697 сл. в Петушинском, 637 сл. о. Муром, 594 сл. в Ковровском, 495 сл. в Александровском, 363 сл. в Вязниковском, 318 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 223 сл. в Кольчугинском, 203 сл. в Меленковском, 167 сл. в Судогодском, 147 сл. в Киржачском, 133 сл. в Суздальском, 91 сл. в Селивановском, 90 сл. в Камешковском, 87 сл. в Гороховецком, 70 сл. в г. Радужном).