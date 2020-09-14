В Муроме нашли труп младенца в помойке

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье убийство матерью новорожденного ребенка. Пока дело заведено лишь по факту, так как подозреваемая неизвестна.

Как сообщает Следком, 13 сентября мужчина в мусорном контейнере в одном из районов Мурома обнаружил труп новорожденного ребенка с признаками переохлаждения. На место вызвали следователя СК России. Они совместно со следователем-криминалистом осмотрели место страшной находки и опросили очевидцев происшествия.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы по установлению причин смерти ребенка, а также оперативными службами ведется поиск матери новорожденного.