Владимирке, которую едва не загрызли бродячие собаки, все же заплатят компенсацию

Вечером 23 февраля прошлого года на жительницу Владимира, возвращавшуюся домой к мужу и дочке, в гаражном кооперативе напала стая бездомных собак. Горожанка выжила чуждом: ее спасли полицейские, услышавшие шум. Женщина пострадала настолько сильно ,что после реанимации лечилась еще несколько месяцев. Врачи оценили полученный ею вред здоровью как тяжкий. Немного поправившись, жительница Владимира обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей, в пользу ее несовершеннолетней дочери – в размере 500 000 рублей, а также в ее пользу расходы по оплате экспертного заключения в размере 51 870,50 рублей. Ее муж также потребовал компенсацию в полмиллиона. Фрунзенский районный суд г.Владимира посчитал, что поскольку именно управлению ЖКХ администрации г.Владимира были непосредственно переданы государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных с перечислением субвенций на их исполнение, данное муниципальное казенное учреждение является надлежащим ответчиком по рассматриваемым исковым требованиям.оно и должно отвечать. И взыскал городского управления ЖКХ компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей женщины - 480 000 рублей, в пользу ее несовершеннолетней дочери – в размере 60 000 рублей, в пользу мужа истицы – 60 000 рублей. Также чиновники должны оплатить ей экспертизу - 51 870,50 рублей. Ответчики обжаловали решение суда. В сентябре Владимирский областной суд оставил ее без удовлетворения .а решение – без изменения.