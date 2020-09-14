Во Владимире по улице Чайковского временно не будет ходить транспорт

Из-за ремонта и замены труб с 5.00 15 сентября до полуночи 19 октября будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Чайковского на участке от дома 30 до дома 40а. Объезжать участок придется по улицам Даргомыжского, Стасова, Алябьева, Сурикова, Красноармейской, 9 Января, МОПРа, Казарменной. Также на это время будут изменены некоторые маршруты движения общественного транспорта. Троллейбус № 8 будет ходить по маршруту ул.Балакирева - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - ул.Б.Московская - пр-кт Ленина. Автобус №18С будет отправляться с улицы Балакирево, а автобусы №№ 11С, 14, 20С, 21С, 23, 24С, 28, 29С объедут участок по улицам Ново-Ямской пер., Казарменная, МОПРа, 9 Января, Красноармейская с посадкой и высадкой пассажиров на остановках «Ново-Ямской переулок», «Улица Казарменная», «Михайловский пруд», «Улица 9-го Января», «Помпецкий переулок», «Военная поликлиника», «Школа № 16». Автобус № 32 на участке от проспекта Ленина до проспекта Строителей и обратно следует по улицам Ново-Ямской пер., Казарменная, МОПРа, 9 Января, Красноармейская с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «Ново-Ямской переулок», «Улица Казарменная», «Михайловский пруд», «Улица 9-го Января», «Помпецкий переулок», «Военная поликлиника», «Школа № 16».