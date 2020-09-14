Во Владимирском госуниверситете возобновили очные занятия для старшекурсников

14 сентября в ВлГУ возобновились очные занятия для студентов третьего, четвертого и пятого курса. Напомним, на дистанционном обучении владимирские студенты были с весны прошлого года, сдавать сессию и защищать дипломы им тоже пришлось дистанционно. А с 1 сентября очное обучение возобновили только для первого и второго курсов. Но теперь и студенты-старшекурсники вернулись в аудитории. Правда, учиться им предстоит с ограничениями: нужно носить маску и сидеть в шахматном порядке, соблюдая дистанцию. Маски можно снять только на занятия творческой направленности, а также преподавателям – во время чтения лекция. Впрочем, этим правом пользуются не все. Как рассказал декан факультета довузовской подготовки Николай Садовский, он первую лекцию для студентов читал в маске.

- Сам я уже переболел коронавирусом, поэтому не боюсь, но чтобы пождать студентам пример, надел сам, заставил надеть всех студентов, трем даже выдал новые маски из своих запасов, рассадил в шахматном порядке. К сожалению, все вышли в коридор после пары и сняли маски, - посетовал преподаватель.