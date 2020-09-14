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Заместитель главного врача Владимирской больницы скорой помощи обвиняется в получении взятки

За незаконную помощь компании он получил более миллиона рублей
Полина Немчинова
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Заместитель главного врача ГБУЗ ВО «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира» Александр Певунов обвиняется получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в январе-феврале прошлого года он при подготовке документов для проведения электронных аукционов предоставил информацию о конкретных технических характеристиках закупаемого медицинского оборудования представителю коммерческих структур, что ограничило конкуренцию на проводимых торгах. За помощь после заключения государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в июле 2019 года зам главврача получил взятку в размере около 1,1 миллиона рублей. Обвиняемый вину признал полностью, раскаялся, добровольно выдал следователю взятку, а с прокуратурой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в суд

Криминал