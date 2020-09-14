Житель Коврова украл телефон и оформил через приложение кредит

Житель Селивановского района приехал работать в Ковровский район. Там он познакомился с местным жителем, которого впоследствии пригласил к себе в квартиру. Спустя время после знакомства мужчина обнаружил пропажу телефона и предположил, что потерял его. Через несколько дней после пропажи телефона супруга потерпевшего обнаружила, что с банковского счета списаны зачисленные ранее 30 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.

- Подозреваемый, 28-летний местный житель, был задержан сотрудниками полиции. Он похитил телефон у приятеля, воспользовался его мобильным приложением и оформил кредит. Деньги злоумышленник перевел на другие счета и обналичил. Похищенный телефон подозреваемый сдал в ломбард без права выкупа, - рассказали в областном управлении МВД.

Общая сумма причиненного материального ущерба - 45 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "кража с причинением значительного ущерба гражданину и совершенная с банковского счета".