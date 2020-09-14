Во Владимире пройдет кавер-рок-концерт

17 сентября во Владимире состоится интересное музыкальное событие – кавер-рок-концерт «Небо славян». Его организатором выступит «Театр социальной драматургии «Шлягер», который реализует программу по профилактике девиантного поведения детей и подростков.

В концерте примут участие ребята, занимающиеся в студиях театра «Шлягер»: вокальный ансамбль Влада, вокальная студия Юнона, танцевальная студия "Кармен". В число участников войдут лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов: Юлия Галкина, Полина Ратникова, Илья Лочкарев, Дмитрий Бекин. Лауреаты городских и областных конкурсов Степан Кулаков, Ксения Елюкина, Влада Белова.

В программе композиции легенд русского рока: групп «Алиса», «Кино», «Ария», «Би-2», ДДТ, «Аквариум». Большинство номеров будет сопровождаться показом видеоклипов.

Концерт состоится 17 сентября в 16 часов по адресу г. Владимир, ул. Дворянская, 27 а, к. 1 (Рынок на Студёной)