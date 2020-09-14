Луня, подобранного в Судогодском районе, отвезли на восстановление в Москву

Мы продолжаем следить за историей с лунем со сломанной ключицей. Напомним, владимирец Сергей Волков встретил птицу под Судогдой. Лунь не реагировала на проезжавшие мимо автомобили, улететь от человека не смогла и не сопротивлялась, когда ее взяли в руки.

Сейчас птица находится в Москве, в центре реабилитации диких птиц. Только там ее можно подготовить к жизни в дикой природе.

- Птица окрепла, стала более дикой (была совсем ручная), появился голосок, не даёт себя взять в руки. Но, по мнению специалистов, мы не сможем в домашних условиях подготовить птицу к возврату в природу. А это единственная на данный момент цель. Волонтёры центра тепло встретили нашу птицу и при осмотре дали предварительный прогноз, что у птицы есть хорошие шансы летать. На данный момент состояние неплохое. Есть инфекция, шалят внутренние органы, но не критично. Будут сдаваться бактериальные посевы для уточнения диагноза. Что касается крыла: старый уже сросшийся перелом ключицы и коракойда. 50/50 что разлетается и сможет вернуться в природу. Лечение назначено и будет корректироваться по результатам посева, - написали о состоянии луня в группе Береги природу ВКонтакте.