Во Владимирской области еще 4 человека выздоровели от коронавируса

14 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждён 31 новый случай заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 6740 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5673 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 13 сентября – 4 человека.За период наблюдения в области отмечено 199 летальных случаев.

В лабораториях проведено 210944 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 147487 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 13 сентября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 26, больных с признаками внебольничной пневмонии – 0. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 36 пациентов с ОРВИ и 430 – с пневмонией.