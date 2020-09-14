В Крыму в Музее Шмелева открылась выставка Владимиро-Суздальского музея-заповедника

фото ВСМЗ

10 сентября в Музее писателя Шмелева в Крыму, в городе Алуште, в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Русского Исхода, состоялось открытие межмузейной выставки «Пути земные и небесные: три Евангелия Ивана Шмелева».

На выставке в Алуште представлены три Евангелия из музейного мемориального комплекса Ивана Шмелёва, находящегося во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Они символизируют три самых сложных периода жизни писателя – тернистого пути бедствий и изгнания.

На открытии выставки присутствовали представители Министерства культуры Крыма, директора музеев, предводитель дворянства Крыма, администрация города Алушты.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что выбор музея для показа реликвий был очевиден. Город Владимир и Крым сыграли в судьбе известного русского писателя Ивана Шмелева важную роль. Во Владимире он состоялся как писатель. В Крыму началась полоса испытаний.

Евангелие всегда для Шмелева было самой главной книгой в жизни. Первое Евангелие, купленное в Севастополе, стало предвестником эмиграции. Второе Евангелие, приобретенное уже за границей, помогло принять неизвестность нового для него мира. В это же время он закончил работу над «Солнцем мертвых». Третье Евангелие принадлежало новомученику патриарху Тихону. Оно чудом попало за границу и таким же чудом было подарено Шмелеву незадолго до его ухода из жизни архимандритом Леонтием Барташевичем.

Три Евангелия будут представлены и на большой выставке во Владимире «Пыль чужих дорог», которая будет посвящена 100-летию Исхода. Она откроется 15 октября.

На открытии выставки Светлана Мельникова подарила музею Шмелева копию «севастопольского» Евангелия. А накануне Владимиро-Суздальский музей-заповедник передал по просьбе дарительницы 30 документов, связанных с судьбой писателя, привезенных сотрудниками Владимиро-Суздальского музея-заповедника из Парижа.