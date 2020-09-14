В двух департаментах Владимирской области - новые назначения

С 14 сентября на должность первого заместителя директора Департамента экономического развития Владимирской области заступил Евгений Сокольских.

Он родился во Владимире в 1981 году. В 2002 году закончил Владимирский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства», является кандидатом экономических наук. Преподавал во Владимирском госуниверситете, работал в коммерческих структурах. В 2007 – 2016 годах – на государственной службе в администрации Владимирской области: был консультантом Губернатора региона, заместителем председателя, а затем председателем комитета по экономической политике. С июня по сентябрь 2019 года работал в должности заведующего отделом стратегического планирования комитета экономического развития администрации Владимирской области, после чего год работал в должности председателя комитета экономического развития администрации Владимирской области.

Комитет экономического развития администрации области, который Евгений Сокольских возглавлял до получения нового назначения находится в стадии упразднения.

С 16 сентября заместителем директора, начальником управления Департамента регионального развития Владимирской области с возложением исполнения обязанностей главы ведомства назначается Варвара Серёгина. Она будет руководить управлением программ и проектов Департамента, которое отвечает за организацию и координацию, мониторинг и контроль деятельности ведомств и муниципалитетов в сфере реализации на территории Владимирской области федеральных и региональных государственных программ, национальных и региональных проектов.

Варвара Серёгина родилась в ЗАТО г. Радужный в 1982 году. В 2004 году закончила Ивановский филиал Российского государственного торгово-экономического университета по специальности «Менеджмент организации», в 2019 году получила диплом о профессиональной переподготовке в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» по программе «Организация поддержки малого и среднего предпринимательства». С 2008 года работает в Департаменте предпринимательства Владимирской области, с 2014 года – в должности заведующего отделом развития предпринимательства. Стаж государственной службы – более 18 лет.