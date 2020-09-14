В Муроме пенсионерка сама пригласила домой вора

Днем 3 сентября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 78-летняя пенсионерка, сообщившая что из ее квартиры пропади деньги и сберегательные книжки.

Оказалось, что к ней на улице подошел неизвестный мужчина, предложивший купить покрывала и подушки. Осмотрев товар, пенсионерка согласилась его купить и пригласила продавца домой, так как денег с собой у неё не было.

- Уже после того, как мужчина покинул квартиру, получив оплату за товар, женщина обнаружила пропажу 22 тысяч рублей и сберегательных книжек, находившихся в одной из комнат. Заявительница смогла назвать некоторые приметы внешности злоумышленника, которые были переданы всем наружным нарядам полиции, - сообщили в областном управлении МВД.

Подозреваемый в совершении кражи, 35-летний представитель цыганской народности, в этот же день был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц Мурома. Похищенное полицейские обнаружили в автомобиле, на котором передвигался злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".