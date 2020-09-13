На 18 часов во Владимирской области проголосовало 18,13% избирателей

На 18 часов в регионе проголосовало 124701 избирателей или 18,13%. В областном центре приняли участие к данному часу 17,1% избирателей (46823 человека).

Наряду с членами избиркомов на каждом из 141 избирательных участков города Владимира работают наблюдатели, представляющие 162-х кандидатов в депутаты городского Совета. Кроме того, за ходом владимирских выборов наблюдают представители профильных общественных организаций, в том числе федеральной Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Сегодня представители ассоциации посетили более 10 избирательных участков в разных районах города Владимира - в частности, в микрорайоне Юрьевец, на улицах Горького и Мира.

Информация о ходе выборов во Владимире передается в центральный офис Ассоциации в Москве в режиме реального времени. После завершения единого дня голосования федеральные эксперты планируют обобщить информацию, полученную из разных источников, и обнародовать свою независимую оценку организационного и правового уровня выборов в столице Владимирской области.