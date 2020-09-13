Жителя Коврова оштрафовали за приготовление шашлыка на балконе

13 сентября в социальных сетях появилась информация и фото о том, что в одном из домов Коврова местные жители жарили шашлыки в мангале на балконе жилого дома.

Сотрудники отдела надзорной деятельности по Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам вместе с полицейскими начали проводить проверку.

Выяснилось, что происшествие произошло в одном из домов коридорного типа на улице Социалистической города Коврова. Человек, устроивший барбекю на балконе, признал свою вину. Он привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о том, что разведение открытого огня возможно только на расстоянии не менее 50 метров от строений.

Во время приготовления еды на огне, в том числе мангале высоки риски распространения искр, загорания имущества, которое довольно часто жильцы складируют на балконах, а также распространение искр на смежные помещения – соседские балконы и квартиры.