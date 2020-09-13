На 15 часов во Владимирской области проголосовало 14,35%

К 15 часам 13 в муниципальных выборах в области с учетом досрочного голосования приняли участие 98 727 человек человек — 14,35%. То есть за последние три часа явка выросла на 5,18% (в 12 часов проголосовало 9,17% избирателей).

Если говорить о выборах в областном центре, где выбирают депутата горсовета, то к 15 часам избирательные участки посетили 40 473 человек, или 14,78% от общего числа горожан с правом голоса.

Напомним, на 25 депутатских мандатов претендуют 162 зарегистрированных кандидата. В целом по городу работает 141 избирательный участок.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин проголосовал на своем избирательном участке № 384, предварительно объехав несколько районов города и проверив чистоту и порядок на подходах к зданиям, где организовано волеизъявление горожан.

Голосование завершится сегодня в 20.00.