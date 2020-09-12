Жительница Кольчугино, лишившаяся руки на производстве, получила компенсацию

Жительница Кольчугино обратилась в суд с с иском к ООО «Ижевский завод тепловой техники» с требованием о компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей, причиненного работнику источником повышенной опасности. Женщина работала на заводе и 3 августа прошлого года на предприятии произошел несчастный случай. Из-за неисправности оборудования произошел несчастный случай, из-за которого работница получила травму и впоследствии лишилась кисти правой руки – ее пришлось оперировать. В ходе расследования несчастного случая установили, что основной причиной происшествия явилось отсутствие защитного экрана на оборудовании. В суде жительница Кольчугино и ответчик заключили мировое соглашение. Пострадавшая женщина получит компенсацию морального вреда - 530 тысяч рублей.