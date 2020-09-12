Победителями полумарафона «Золотые ворота» стали спортсмены из Владимира и Переславля-Залесского

В полумарафоне «Золотые ворота», проходившем во Владимире 12 сентября, приняли участие более двух тысяч бегунов. Для сравнения - в прошлом году было около 1300 участников. Традиционно среди участников были как дошколята, так и зрелые люди. Самым опытным бегуном в этом году, как и годом раньше, стал владимирец Виктор Бубнов, которому исполнился 81 год. Самой юной участницей соревнований стала четырехлетняя Василиса Боброва. Все участники получили памятные медали, но победителей определяли в каждой категории отдельно. Среди спортсменов, пробежавших самую большую дистанцию – 21 километр, «золото» взял Максим Черезов из Переславля-Залесского, который в прошлом году прибежал вторым на этой же дистанции, «серебро» - Дмитрий Салов, а «бронзу» завоевал Максим Кистанов. Первой среди полумарафонцев-женщин, пробежавших это же расстояние – три семикилометровых круга, вновь стала известная владимирская спортсменка Наталья Волгина. Второй и третьей дистанцию преодолели Анастасия Архипова и Анастасия Травкина.