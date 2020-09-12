Во Владимирской области начала работать «горячая линия» по профилактике гриппа и простуд

В период эпидемии гриппа управление Роспотребнадзора по Владимирской области запустило традиционную «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Владимирцам расскажут, как подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку от гриппа с другими прививками, как уберечь детей от простуд и другие. Специалисты напоминают, что особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, малышам, беременным, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ослабленным иммунитетом. Задать волнующие вас вопросы можно по телефонам 8 800 200 05 45 или 8 (4922) 45-10-70.