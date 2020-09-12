Вязниковское предприятие оштрафовали за нарушение трудового законодательства

Прокурорская проверка обнаружила нарушения законодательства об охране труда на ООО «Вязники Энергия». Его сотрудники, работающие в условиях повышенной опасности, не проходили осмотр психиатра и периодические медицинские осмотры по вредным (опасным) производственным факторам. Также у них не было обязательных медосмотров для определения их пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Кроме того, работников допускали к труду, не выдавая средства индивидуальной защиты. Сейчас нарушения исправили, но за административные нарушения должностное лицо оштрафовано в размере пятнадцать тысяч рублей, юридическому лицу – 130 тысяч рублей.