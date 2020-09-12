Из-за свалок в Суздальском районе земля оказалась отравлена

Как выяснили сотрудники Россельхознадзора, из-за свалок пострадал участок сельскохозяйственной земли в Суздальском районе, площадь которого 7,3 гектара. Почти весь участок зарос кустарниками, деревьями и сорняками, в том числе ядовитым борщевиком Сосновского, который в регионе активно уничтожают. Часть участка используется в качестве парковка, а еще участка захламлена двумя свалками, куда выбрасывали пластик, полиэтилен, бетонные блоки и прочий мусор. Кроме того, на плодородной земле устраивали костры, где сжигали доски, полиэтилен, гофрированные железные трубы. Как показали, исследования, из-за свалок почва оказалась загрязнены опасными токсикантами. Там превышена предельно допустимая концентрация тяжелых металлов – меди, цинка, свинца. Сейчас в отношении владельца участка проводят проверку.