Во Владимирском полумарафоне «Золотые ворота» участвуют спортсмены из 70 регионов

Полумарафон «Золотые ворота» стартовал во Владимире 11 сентября в 9 утра. Участвуют в забеге как дошкольники, так и профессионалы: для всех приготовлены трассы разной протяженности – от 300 метров до 21 километра. Всего на забег вышло около двух тысяч людей – это больше, чем в прошлом году. Побегут участники от Театральной площади до площади Фрунзе, оттуда – по улице Герцена и Большой Московской через улицу Никитина вновь на Театральную. Как говорят сами организаторы, трасса сложная, холмистая, но именно это и привлекает участников из других областей. На этот раз полумарафон прошел с определенными ограничениями: бегунам выдавали маски, в них же работали волонтеры и судьи, всем участникам измеряли температуру. Продлится полумарафон практически весь день: в 15:00 состоится награждение победителей, а в 16:00 – закрытие. Напомним, до этого времени центр города будет перекрыт и общественный транспорт пойдет в объезд по Октябрьскому проспекту и проспекту Строителей.