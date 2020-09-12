Во Владимирской области за сутки 18 человек выздоровели от коронавируса

В регионе вновь выросло число не только заболевших коронавирусом – оно за чутки увеличилось на 32 человека, но и вылечившихся – за 11 сентября с коронавирусом справились 18 человек. А за все5 время пандемии от коронавируса во Владимирской области умерли 199 человек. Как отмечают в департаменте здравоохранения, в области продолжают активно проводить анализы на коронавирус. Всего выполнено 210056 исследований, в том числе в медицинских учреждениях – 146599. Выросло и число больных с пневмонией. За 11 сентября к врачам с пневмонией обратилось 28 человек, с ОРВИ в тяжелой форме – 275. Сейчас в больницах лежат 47 пациентов с ОРВИ и 431 с пневмонией.