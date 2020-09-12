Во Владимирской области насчитали 37 бешеных животных

Во Владимирской области с начала года выявили 37 случаев бешенства среди диких и домашних животных. Как сообщает Владимирское управление Россельхознадзора, бешенством страдали лисы, а также кошки, собаки и крупный рогатый скот. Очаги бешенства зафиксировали во Владимире, Киржаче, Камешково и Камешковском районе, а также Селивановском, Собинском, Суздальском и Меленковском районах. Кроме того, в регионе обнаружили множество нарушений правил содержания животных, хранения, переработки и реализации продукции. За восемь месяц выписано штрафов на четыре миллиона 45 тысяч рублей, взыскано поменьше – три миллиона 150 тысяч.