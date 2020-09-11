Водитель из Коврова, сбивший двух детей, отправится в колонию

11 сентября Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор двадцатитрехлетнему местному жителю. Его осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Напомним ,трагедия произошла вечером 4 сентября прошлого года, когда молодой человек, управляя технически исправным автомобилем «БМВ 320D», ехал по поселку Мелехово со стороны деревни Сенинские Дворики в сторону Коврова. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой, водитель, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения. Он не обратил внимание, что на правой полосе по ходу движения остановился автомобиль, пропускавший пешеходов. В результате ковровчанин, гнавший со скоростью более 91 километра в час, сбил двух детей, переходивших дорогу по переходу. Тринадцатилетние мальчик и девочка получили множество травм и погибли на месте. Вину молодой водитель признал частично. Теперь по приговору суда он проведет в колонии общего режима четыре с половиной года, также ему запрещено управлять транспортом в течение двух лет и 11 месяцев. И ему предстоит выплатить родным погибших детей три миллиона рублей.